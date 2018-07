Tiger Woods se mostra incerto sobre performance na volta A incerteza é um assunto recorrente no WGC-Accenture Match Play Championship, e Tiger Woods deve ser um dos que mais experimentará essa sensação ao defender seu título em Arizona nesta semana. O golfista número um do mundo está afastado por contusão desde a impressionante vitória no Aberto dos Estados Unidos, em junho, e tem dúvidas sobre seu desempenho no retorno. Perguntado por repórteres na semana passada se tinha alguma preocupação, Woods respondeu que sim, sobre se seu jogo está ou não bem definido. "Uma coisa é fazer em um ambiente de treino, em casa, contra alguns amigos. Mas é completamente diferente em um evento do PGA Tour contra os melhores jogadores do mundo." A cirurgia de reconstrução do joelho significou o afastamento por vários meses do jogador norte-americano, de 33 anos. "Estou curioso," disse Woods. "Sair e sentir a adrenalina, sentir o que é competir e jogar novamente... Não tenho feito isso há um tempo." "Tomara que eu consiga acompanhar o fluxo rapidamente. Ajuda o fato de ser em match play, e cada buraco é basicamente uma partida individual." O jogo em match play é mais imprevisível que em stroke play, mas Woods tem uma vantagem significativa sobre outros rivais por ter vencido o torneio em três ocasiões. "Compensa ter um início rápido, e tomara que eu possa fazer isso," disse Woods, cabeça-de-chave número um, que vai enfrentar o australiano Brendan Jones, número 64 do mundo, na rodada de abertura no Ritz-Carlton Golf Club de Dove Mountain, em Marana, na quarta-feira. "Eu realmente pretendo voltar. Sair e competir novamente."