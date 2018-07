Tigres raros nascem em parque na Austrália

Três filhotes de tigre de Sumatra, espécie ameaçada de extinção, nasceram nesta segunda-feira no parque temático Dreamworld, na Austrália. Foi um feliz aniversário para a tigresa Soraya, que deu à luz os filhotes no dia de seu aniversário de seis anos. Os tigres de Sumatra, originários da ilha da Indonésia, são os tigres mais ameaçados do mundo. Estima-se que haja menos de 500 tigres de Sumatra na natureza. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.