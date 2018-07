Tigres Tâmeis lançam ataque aéreo na capital de Sri Lanka Dois aviões da guerrilha Tigres da Libertação do Tâmil Eelam (TLTE) fizeram na sexta-feira um ousado ataque à capital do Sri Lanka, Colombo. Um dos aviões atingiu um prédio público, matando duas pessoas e ferindo 40; o outro foi abatido no aeroporto internacional. A ação prova definitivamente a capacidade da guerrilha em atacar longe da zona de guerra, onde tropas do governo rapidamente cercaram os rebeldes numa área de apenas 87 quilômetros quadrados na floresta. O conflito separatista na ilha começou em 1983. A capital fica cerca de 350 quilômetros a sudoeste do atual epicentro dos combates. Os militares disseram que um avião foi abatido por baterias antiaéreas sobre o aeroporto, e que o outro, também abatido, caiu no prédio da Receita Nacional, no bairro do Forte, perto do porto de Colombo. O governo cortou a energia da cidade depois de detectar um dos aviões por radar na costa leste do Sri Lanka. O céu ficou iluminado por localizadores e holofotes. "Abatemos um (no aeroporto de) Katunayake e encontramos os destroços e o corpo do piloto", disse o porta-voz militar Keheliya Rambukwella. Mas tarde, ele esclareceu que os destroços haviam sido achados no edifício tributário. Fontes hospitalares disseram ter recebido 40 feridos, e os militares afirmaram que pelo menos duas pessoas morreram. "Posso ver uma bola de fogo entrando no prédio da Receita Nacional, e o prédio pegou fogo", disse um guarda à TV Reuters no vizinho hotel de luxo TransAsia. Rambukwella havia dito anteriormente que o avião lançara uma bomba. Depois, corrigiu-se e disse que o próprio avião tinha caído no prédio. A TV estatal mostrou os destroços do outro avião caído num pântano que fica bem ao lado da base militar que funciona no aeroporto. A fuselagem, camuflada em verde e marrom, estava destroçada e cheia de marcas de disparos. Perto dali, era possível ver o corpo do piloto, usando a farda listrada, como de um tigre, que caracteriza o TLTE. Foi a décima operação dos "Tigres Aéreos" desde o surgimento desse esquadrão aéreo da guerrilha, em março de 2007. É supostamente o único grupo insurgente do mundo que conta com uma frota para combates aéreos.