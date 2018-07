Tijuana descobre mais 10 vítimas de assassinato

A polícia da cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, disse ter descoberto mais dez vítimas de assassinato no local, onde a violência de gangues criminosas se escalou na última semana. Segundo a polícia, cinco corpos foram encontrados em uma van abandonada perto de um shopping center. Os corpos decapitados de outras duas vítimas foram encontrados em uma estrada em outra parte da cidade. A última semana foi marcada por muita violência na cidade fronteiriça, ponto-chave de trânsito para traficantes de drogas que tentam entrar nos Estados Unidos. Mais de 50 pessoas foram assassinadas nos últimos sete dias, e o tratamento brutal das vítimas chocou os moradores. As autoridades dizem que a responsabilidade pelos assassinatos é de grupos de traficantes rivais, incluindo integrantes do cartel de Arellano Felix. Na terça-feira, o presidente do México, Felipe Calderon, enviou uma série de medidas ao Congresso com o objetivo de combater a onda de violência relacionada ao narcotráfico no México, que já matou mais de 3 mil pessoas neste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.