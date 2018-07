Tijuca e Paulo Barros no topo

Ousadia e muita criatividade deram o título do carnaval carioca de 2010 para a Unidos da Tijuca, campeã do grupo principal pela segunda vez - a escola da zona norte do Rio só havia vencido em 1936. A vitória começou a ser desenhada com a apresentação inovadora da comissão de frente, na primeira noite de desfiles, na qual seis bailarinas trocavam várias vezes de roupa em frações de segundo e ressaltavam assim o enredo sobre grandes mistérios e segredos da humanidade. A Unidos da Tijuca teve 299,9 pontos.

O vice-campeonato ficou com a Grande Rio (299,4), enquanto a Beija-Flor terminou em terceiro. Para o carnaval de 2011, o Grupo Especial não contará com a presença da Viradouro, de Niterói, rebaixada. Ela será substituída pela São Clemente, vencedora do Grupo de Acesso. No sábado, na festa das campeãs, além de Tijuca, Grande Rio e Beija-Flor, vão desfilar na Marquês de Sapucaí, a partir das 21 horas, Vila Isabel, Salgueiro e Mangueira, respectivamente quarta, quinta e sexta colocadas.

O título consagrou o carnavalesco Paulo Barros. Vice-campeão pela Unidos da Tijuca em 2004 e 2005, quando inovou os desfiles do Rio com a criação de alegorias humanas, estava afastado havia três anos. "Ganhar na Tijuca não tem definição. Deus reservou este momento para mim. O segredo da vitória é muito trabalho", disse Barros. Ele acompanhou toda a apuração debruçado sobre uma lixeira, de óculos escuros, fumando sem parar e roendo as unhas. Só comemorou com a leitura da nota que deu o campeonato à escola.

Na contagem final, a Unidos da Tijuca só não terminou com nota 10 no quesito bateria - em que teve dois 9,9 (pelo regulamento, a menor e a maior nota de cada quesito foram descartadas). Além do sucesso da comissão de frente, a escola empolgou com alegorias bem elaboradas. Numa delas, sobre super-heróis, havia até uma rampa em que Batmans esquiavam e Homens-Aranhas a escalavam.

"Ele mereceu e nós também merecemos o 2º lugar", disse o presidente da Grande Rio, Hélio de Oliveira. Mas as críticas não desapareceram. "Temos de valorizar o que é nosso, a nossa cultura. O trabalho do Paulo Barros foi belíssimo, mas eu ainda sou adepta do que é samba", declarou a presidente da comissão de carnaval da Mangueira, Nilcemar Nogueira.

SÍLVIO BARSETTI, CLARISSA THOMÉ, ROBERTA PENNAFORT, FELIPE WERNECK, LUCIANA NUNES LEAL e BRUNO BOGHOSSIAN