Tijuca foi reflorestada há 150 anos

Pressionado por problemas de abastecimento de água provocados pela monocultura do café, d. Pedro II ordenou, no ano de 1861, a desapropriação de todas as fazendas do Maciço da Tijuca. A Portaria Imperial que transformou essas áreas em patrimônio protegido da União é considerada a origem do Parque Nacional da Tijuca.

Na época, o reflorestamento da região era visto como uma missão impossível. Nomeado administrador da mata degradada, o major Manuel Gomes Archer levou 13 anos para plantar 100 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Graças a visionários como ele, a floresta renasceu.

Os 150 anos do início do reflorestamento e o cinquentenário da criação oficial do parque nacional são comemorados neste ano. Além de Archer, que contou com a ajuda de 6 escravos e 22 trabalhadores assalariados em sua jornada épica, destacam-se Tomás Nogueira da Gama, responsável pelo reflorestamento nas cabeceiras dos Rios Carioca e Paineiras, e o barão Gastão d"Escragnolle, sucessor do major, que criou várias áreas de lazer.

No livro Uma Floresta na Metrópole, da editora Andrea Jakobsson, a analista ambiental Ana Cristina Pereira Vieira, o geógrafo Bernardo Issa e o diplomata Pedro da Cunha e Menezes, os dois ex-chefes do parque, dão uma aula sobre a unidade de conservação. O parque divide a cidade em zona sul e zona norte. É o menor do País em território (3.953 hectares, 3,5% da área do município) e o mais visitado. Foram quase 2 milhões de pessoas em 2010.