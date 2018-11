Tijuca tem 150 anos de reflorestamento O Parque Nacional da Tijuca, no Rio, comemora neste domingo os 150 anos de seu reflorestamento. As atividades começam às 9 horas, com um mutirão especial de reflorestamento. Haverá também a inauguração da exposição fotográfica Cenas de uma Floresta Urbana, composta pelo acervo do servidor Thiago Haussig, e lançamento do primeiro Guia de Aves do Parque Nacional da Tijuca.