TIM antecipa lançamento de banda larga residencial em SP

A operadora, que se concentra no segmento móvel, utilizará a rede da AES Atimus --que comprou em 2011 por 1,6 bilhão de reais-- para oferecer os serviços fixos residenciais de banda larga a partir de 89,90 reais mensais.

A medida acontece após a TIM ter sofrido sanções da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em telefonia móvel, com vendas suspensas em 18 Estados e no Distrito Federal, em meio a crescentes reclamações sobre a qualidade do serviço.

As operadoras Oi e Claro também tiveram vendas suspensas em alguns Estados.

A TIM anunciou na segunda-feira lucro líquido de 346,8 milhões de reais no segundo trimestre de 2012, menor do que os 350 milhões de reais registrados um ano antes e abaixo da média das projeções de analistas coletadas pela Reuters.

