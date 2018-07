TIM diz ser improvável ter que pagar dívida de impostos

Os jornais italianos Il Messagero e Il Sole 24 Ore publicaram no fim de semana que a Justiça brasileira decidiu contra a TIM em um caso de cobrança de impostos atrasados totalizando 1,26 bilhão de reais.

As informações, que constam no balanço semestral da Telecom Italia e estão disponíveis desde o fim de julho nos relatórios de segundo trimestre da TIM, motivaram queda de 3,64 por cento nas ações do grupo na Bolsa de Milão.

Em março de 2011, a TIM recebeu auto de infração da Secretaria da Receita Federal sobre eventual débito de imposto de renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL) relativo, entre outros temas, a operações societárias envolvendo as operações da companhia no Nordeste.

Em abril deste ano, decisão em primeira instância confirmou o auto de infração. A TIM apresentou recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que dará a decisão final.

"O Carf vem firmando jurisprudência favorável aos contribuintes em matérias semelhantes que compõem a autuação realizada, razão pela qual reafirmamos nosso entendimento que não são prováveis as chances de perda", segundo a TIM.

Na bolsa paulista, as ações da TIM chegaram a cair 4,4 por cento na mínima do dia, mas reduziam as perdas e cediam 1,5 por cento às 16h36. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,47 por cento.

(Por Cesar Bianconi)