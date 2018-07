TIM e Oi recebem aprovação para compartilhamento do 4G

As operadoras de telecomunicações têm até o dia 31 de abril para cumprirem suas obrigações de ativação comercial da rede 4G, segundo determinação do governo federal.

O contrato terá duração de 15 anos e inclui o compartilhamento de redes de acessos, instalação da rede em 12 cidades no primeiro ano de contrato e a distribuição geográfica de novas áreas, ata de reunião do Conselho de Administração da TIM realizada nesta quinta-feira.

As operadoras têm um compromisso de atender às 12 cidades-sede da Copa do Mundo até o fim deste ano.

"O compartilhamento nacional foi aprovado", afirmou o conselheiro da Anatel, Rodrigo Zerbone. "(Ele) abrange as cidades por onde começa a instalação do 4G, que são as sedes da Copa das Confederações e da Copa do Mundo".

As duas empresas já trabalhavam nos detalhes técnicos há algum tempo e estão plenamente aptas a ativarem suas redes 4G nos termos do acordo, precisando apenas da publicação da decisão da Anatel no Diário Oficial da União, de acordo com uma fonte com conhecimento da estratégia da TIM.

"É o aval que se precisava para poder ativar", disse a fonte, que preferiu não se identificar por não estar autorizada a falar com a imprensa.

Segundo a fonte, que não quis informar o dia exato de ativação da rede, o cumprimento das obrigações do edital do leilão 4G estava atrelado à decisão da Anatel, que já havia sinalizado favoravelmente ao acordo, o qual já era esperado.

A Oi informou em nota que "o projeto de implantação do 4G está seguindo rigorosamente o cronograma estabelecido pelo órgão regulador". A TIM não quis comentar.

(Por Sérgio Spagnuolo no Rio de Janeiro e Leonardo Goy em Brasília)