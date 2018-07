TIM e Telebrás vão compartilhar 4,4 mil km de fibras óticas

A TIM vai ceder 2.200 quilômetros de fibras óticas no Norte do país à Telebrás, nos trechos de Tucuruí (AP)-Macapá-Manaus.

A estatal, reativada pelo governo para operar o PNBL, vai ceder, em contrapartida, a mesma quilometragem de rede em trechos no interior do Norte e do Nordeste, como Tucuruí-Belém.

As empresas também negociam a contratação, pela TIM-Intelig, de serviços de transporte de dados na rede da Telebrás, a fim de melhorar a qualidade do serviço móvel 3G.

(Por Sérgio Spagnuolo)