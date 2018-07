TIM escolhe fornecedores para rede 4G

A TIM foi a última dentre as quatro maiores operadoras do Brasil a anunciar seus fornecedores para a nova geração de telefonia que permitirá velocidades de Internet móvel bastante superiores às obtidas com o 3G.

A companhia controlada pelo grupo Telecom Italia informou que assinou contrato com as três empresas para implantação da tecnologia Long Term Evolution (LTE), que será a base para o 4G.

As três fabricantes já são fornecedoras da TIM para infraestrutura GSM e 3G.

Os termos financeiros dos contratos não foram divulgados.

Assim, a sueca Ericsson fechou contratos para 4G com todas as quatro operadoras nacionais.

A TIM adquiriu a radiofrequência nacional para operar o 4G em leilão realizado em junho, por 340 milhões de reais.

Às 14h12, as ações da TIM subiam 1,85 por cento, a 7,15 reais, enquanto o Ibovespa operava em alta de 0,37 por cento.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Sérgio Spagnuolo)