TIM espera solução com Anatel na próxima semana

Segundo o executivo, a operadora entregou as últimas informações requisitadas pela agência nesta quinta-feira. A aprovação do plano é exigência da Anatel para encerrar a suspensão das vendas da operadora em 18 Estados do país mais o Distrito Federal.

Ele disse ainda que a estimativa baseia-se nas declarações do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, de que 15 dias seria "um prazo razoável" para que a suspensão das vendas fosse resolvida.

Além da TIM, a Anatel puniu a Oi, com a proibição de vendas em cinco Estados e a Claro, que está sem vender novos chips em três Estados.

"Feito esse trabalho, já na semana que vem podemos entender que essa questão seja equacionada", disse Bernabè.

Com relação aos prejuízos decorrentes da decisão da Anatel, o vice-presidente de Assuntos Regulatórios da TIM, Mario Girasole, disse que o mais preocupante são as perdas em bolsa de valores e o prejuízo à imagem da companhia.

Na quinta-feira, o ministro das Comunicações disse que os executivos da Telecom Italia relataram a ele que o grupo teve uma perda em valor de mercado de 2,5 bilhões de dólares após a suspensão.

(Por Maria Carolina Marcello e Leonardo Goy)