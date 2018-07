TIM inicia testes de projeto de pagamento móvel com Itaú

O sistema em testes é baseado na tecnologia de Near Field Communication (NFC), que possibilita a realização de uma transação apenas com a aproximação de um dispositivo móvel, como um celular, da máquina de processamento de pagamentos.

"O principal objetivo do piloto é ganhar conhecimento sobre a tecnologia, capacitar colaboradores internos e, sobretudo, avaliar as dificuldades e percepções para um futuro 'roll out' (ampliação dos serviços)", afirmou a operadora em nota.

Foram disponibilizados 50 aparelhos compatíveis com o sistema NFC, os quais podem utilizar os smartphones para pagar suas contas em 100 restaurantes credenciados para o projeto nos bairros Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e Jabaquara, em São Paulo, onde ficam as sedes da operadora e do banco, respectivamente.

"A TIM e o Itaú pretendem expandir gradativamente os testes e, em função dos resultados deste piloto, a operadora poderá disponibilizar a tecnologia para os clientes no segundo semestre deste ano", complementou o comunicado.

(Texto de Sérgio Spagnuolo)