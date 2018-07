TIM lança cobertura 4G em mais 15 cidades

Com as novas ativações, a operadora cumpriu o cronograma estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e ativou sua rede de quarta geração em todas as cidades-sede da Copa de 2014, além de outros 12 municípios.

As cidades que passaram a ter oferta de 4G foram Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Cuiabá (MT), Campinas (SP), São Bernardo Do Campo (SP), Vitória (ES), Juiz de Fora (MG), Uberlândia (MG), Florianópolis (SC), Joinville (SC), Maceió (AL), Goiânia (GO), Belém (PA), Macapá (AP) e Boa Vista (RR).

A operadora já havia lançado a tecnologia em nove capitais: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Natal (RN) e Curitiba (PR).

"A operadora pretende investir em torno de 1,5 bilhão de reais no desenvolvimento da tecnologia no país em três anos", disse a empresa. (Redação Rio de Janeiro; LB AAP)