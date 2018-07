TIM obtém 3 mil clientes de banda larga fixa em São Paulo

A oferta de banda larga residencial, oferecida a ao menos 89,90 reais por mês, está disponível por enquanto apenas em algumas áreas da capital paulista, mas abrangerá também a cidade do Rio de Janeiro no fim do terceiro trimestre.

A TIM começará a comercializar o serviço nas lojas dos shoppings paulistanos Ibirapuera, Villa Lobos, Paulista e Metrô Santa Cruz. Atualmente, o serviço vendido por meio de televendas e parceiros que fazem abordagem porta a porta.

"A empresa acredita que os resultados devem ser alavancados com aumento dos pontos de venda", disse a empresa em comunicado.

O serviço, inicialmente previsto para começar em setembro, foi lançado pela empresa em agosto e ocorre após a aquisição da rede da AES Atimus, comprada em 2011 por 1,6 bilhão de reais.

O início da oferta aconteceu após a TIM ter sofrido sanções da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em telefonia móvel em julho, com vendas suspensas em 18 Estados e no Distrito Federal, em meio a crescentes reclamações sobre a qualidade do serviço. As operadoras Oi e Claro também tiveram vendas suspensas em alguns Estados.

(Por Sérgio Spagnuolo)