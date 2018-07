TIM pedirá maior prazo à Anatel após suspensão de promoção A TIM pedirá à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que amplie os prazos para as adequações às exigências impostas pela autarquia com a medida de suspensão do pacote promocional "Infinity Day", para que a operadora possa colocar as determinações do órgão em vigor.