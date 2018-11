TIM tem prejuízo de R$ 144 mi no 1o trimestre A TIM Participações, terceira maior operadora de celular do Brasil, anunciou nesta terça-feira um prejuízo líquido de 144 milhões de reais no primeiro trimestre de 2009, aumento de 14,8 por cento na comparação com a perda registrada pela empresa no mesmo período do ano anterior.