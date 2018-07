TIM traça estratégia de crescimento no Brasil A TIM Brasil pretende aumentar a sua participação - em valor - no mercado de celular este ano. Segundo o presidente da empresa, Luca Luciani, a empresa vai concentrar seus esforços no crescimento do mercado de voz, e não na transmissão de dados, como outras companhias. Luciani diz que o mercado de voz deve crescer R$ 7 bilhões nos próximos três anos, enquanto o de dados deve crescer R$ 4 bilhões. Em 2009, o lucro da TIM aumentou 29%, fechando em R$ 231,6 milhões.