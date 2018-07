Time inglês sub-12 faz greve para ter meninas na equipe

Os jogadores de um time de futebol de meninos com menos de 12 anos entraram em greve para convencer a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) a permitir que duas meninas joguem pela equipe. As regras da FA impedem que crianças joguem futebol em times mistos, mas a equipe do Birchwood Juniors, da região de Liverpool, havia sido autorizada a montar um time com meninas e meninos juntos como parte de um projeto piloto. No entanto, a associação comunicou ao time que o esquema seria suspenso por causa do desaparecimento de documentos para o campeonato da atual temporada. O escritório da FA em Liverpool afirmava que não havia recebido os documentos de seguro das jogadoras. Mas, depois da greve dos meninos da equipe, a FA voltou atrás, afirmou que ocorreu um erro administrativo e decidiu permitir que as duas meninas do Birchwood Juniors voltem a jogar pelo time. O técnico da equipe, Paul Owens, afirmou que a proibição havia sido um "duro golpe" contra o time, mas acrescentou que ficou orgulhoso com a reação dos meninos. "Fiquei muito orgulhoso ao ver como eles são unidos como time", disse. O Comitê de Futebol Misto da FA se reuniu nesta terça-feira e disse à Associação de Futebol do Condado de Liverpool que "dá todo o apoio" ao time de Birchwood. O comitê deu às duas meninas Kara Hunt e Sophie Ellis "isenção retroativa" para que as duas continuem jogando pela equipe. Antes da revisão da decisão da FA, uma das jogadoras, a goleira Kara Hunt, havia afirmado que a suspensão dela e de Sophie seria "injusta". O pai da goleira, Graham Hunt, afirmou que a filha ficou "desolada" com a notícia da proibição. "Mas agora tudo foi esquecido e ela está ansiosa para vencer a liga pelo time", afirmou. Kyle Higham, um menino de 12 anos que joga pelo Birchwood Juniors, foi um dos que participou da greve pela volta das companheiras de equipe. "Não sei por que elas não deveriam jogar, é tudo a mesma coisa", disse Higham. "Algumas garotas são melhores do que os meninos aqui." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.