Time Warner pode receber oferta pela empresa na próxima semana

A expectativa é que a oferta não passe de 135 dólares por ação da empresa e seja uma combinação de dinheiro e ações, disse a fonte, que pediu anonimato porque o assunto ainda não é público.

Qualquer oferta pela Time Warner teria de alcançar ao menos 150 dólares por ação para ser considerada pelo conselho da empresa, disse outra fonte à Reuters, na última semana.

A provável licitante é uma rival bem menor que a Time Warner, mas tem tentado o financiamento de diversos bancos para operar as transações, incluindo a Goldman Sachs, Bank of America and Deutsche Bank, disse a fonte.

A Time Warner Cable, a segunda maior provedora de TV a cabo dos Estados Unidos, é um alvo de muitos competidores ansiosos para conquistar a empresa e elevar o número de seus assinantes.

Um movimento formal pela Charter poderia arrastar a Comcast para a corrida pelo controle da empresa. Até o momento, a Comcast, maior provedora de serviços a cabo do país, não planeja fazer uma oferta preventiva para a Time Warner Cable, disseram fontes à Reuters, na última semana.

