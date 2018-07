Timemania acumula em mais de R$ 7 milhões Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 15 da Timemania e o prêmio principal acumulou em R$ 7.393.490,89. Foram sorteados em São Paulo, neste domingo, 8, os seguintes números: 03 - 09 - 20 - 21 - 25 - 58 - 64. O time do coração foi o Vila Nova, de Goiás, acertado por 13.094 pessoas, que vão receber R$ 2 cada uma. Confira a quantidade de ganhadores nas demais faixas da Timemania: 6 acertos - 15 ganhadores, que devem receber R$ 21.364,89; 5 acertos - 518 ganhadores e o prêmio é de R$ 412,45; 4 acertos - 8.328 ganhadores e o prêmio é de R$ 6; 3 acertos - 70.267 ganhadores, que receberão R$ 2. O valor acumulado para o próximo concurso de final Zero (20) atingiu R$ 106.824,44. O prêmio estimado para o concurso é de R$ 7,8 milhões.