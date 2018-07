Timemania acumula em R$ 1,3 milhão Nenhum apostador fez os sete acertos do concurso 33 do Timemania, sorteado neste domingo. O prêmio acumulou em R$ 1,300 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal. Três apostadores fizeram os seis acertos e vão receber cada um o valor de R$ 52.200,90. Outras 110 pessoas fizeram cinco acertos e recebem R$ 949,11 cada uma. Os quatro acertos teve 2.759 ganhadores de R$ 6,00 cada um. Os três acertos foram feitos por 28.339 apostadores que vão receber R$ 2,00. O time do coração saiu para São Raimundo, e foi feito por 4.560 apostadores, que vão levar cada um o valor de R$ 2,00. Os números sorteados foram 13 - 29 - 30 - 35 - 62 - 78 - 79.