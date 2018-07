Times de várzea exploram clubes da Prefeitura de SP

O domínio que os times de várzea exercem nos clubes municipais pode ser visto no Jardim Iporanga, área cercada por favelas na zona sul. O espaço do CDC Caldeirão do Iporanga, inaugurado em 1969 pela associação de moradores do bairro e repassado à prefeitura na década de 1980, é comandado por 17 times "que mandam no campo", como define o site do clube - apesar de a placa da prefeitura estar na entrada, com o selo do programa "Clube-Escola".

Os times também lucram com o espaço público. No dia 21, os "donos" do Iporanga cercaram o gramado do clube com catracas e cobraram R$ 20 de 11 mil pessoas que assistiram ao show do cantor Belo. No local, bebida alcoólica também foi vendida. Vizinhos relatam que há uso de drogas no clube aos sábados à noite, quando os times costumam fazer festas de funk no espaço.

Esse domínio dos times sobre os CDCs é irregular. Em abril de 2007, o prefeito Gilberto Kassab (sem partido) baixou o decreto 48.267 determinando que a pasta de Esportes fiscalize e supervisione os 282 clubes da comunidade da capital paulista. A norma diz que as atividades do programa Clube-Escola, como aulas de tênis e ioga para terceira idade, devem ser feitas nos CDCs. Quatro anos depois, a regra não é cumprida.

Justificativa

A Secretaria Municipal de Esportes informou que as entidades que administram os 282 clubes da cidade prestam contas das atividades desenvolvidas. Segundo a pasta, elas podem realizar eventos no clube, desde que o dinheiro arrecadado seja investido em melhorias do CDC. "O dever da secretaria é garantir que essa verba seja destinada ao próprio clube", diz.

A pasta não informa o que foi feito com o dinheiro arrecadado pelo CDC do Jardim Iporanga no show do cantor Belo. Afirma apenas que o evento tinha alvará da prefeitura. Os clubes afirmam não haver controle da prefeitura. A pasta não diz o motivo de as atividades do Clube Escola não terem sido implementadas nos CDCs, como determina decreto de 2007.

"Padrinho" do futebol de várzea da zona sul, o vereador Milton Leite (DEM) defende o modelo de gestão nos clubes da comunidade. Nos últimos cinco anos, o vereador teve executadas pelo governo municipal R$ 1,8 milhão em emendas que previam reformas e instalação de grama sintética e de refletores em CDCs.

É Leite o responsável, por exemplo, pelas melhorias realizadas no CDC Caldeirão do Iporanga, onde houve o show do cantor Belo no dia 21. "A orientação é para que não sejam realizados shows dentro dos clubes. Mas fora isso, esses locais são uma excelente opção de lazer para a comunidade da periferia. Tem aulinhas de futebol, jogos. Diversão não falta", diz o vereador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.