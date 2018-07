Tio de menor J. é incluído no programa de proteção

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o homem relatou ao Delegado responsável pelo caso que vem sofrendo ameaças de morte desde que fez as primeiras denúncias, em uma rádio do Rio de Janeiro, contra o goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, o amigo dele, Luiz Henrique Ferreira Romão, o "Macarrão", e outros suspeitos de envolvimento com o crime.

A equipe técnica do PROVITA deve realizar, na próxima semana, a entrevista de triagem com o tio do menor e, então, o Conselho Deliberativo do programa votará a inclusão definitiva dele no PROVITA.