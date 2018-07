Tio deposto de líder norte-coreano está vivo e seguro, diz ministro sul-coreano

Jang Song Thaek, considerado o segundo homem mais poderoso na reclusa e empobrecida Coreia do Norte, foi visto em público no início de novembro em uma partida de basquete entre a seleção norte-coreana e um combinado de equipes japonesas, em Pyongyang.

"Tomei conhecimento de que Jang Song Thaek não corre nenhum perigo físico", disse o ministro de Unificação, Ryoo Kihl-jae, a parlamentares em uma reunião de emergência em Seul.

A reunião foi convocada para discutir as mudanças no Norte, que tecnicamente permanece em estado de guerra com o Sul já que o conflito de 1950-53 terminou apenas com uma trégua.

A mulher de Jang, Kim Kyong Hui, também parece estar segura, acrescentou Ryoo, sem dar mais detalhes.

Jang já passou por outros momentos turbulentos na política, em grande parte graças a seu casamento por vezes conturbado com Kim Kyong Hui, filha do fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung.

Autoridades de inteligência do Sul disseram acreditar que duas pessoas próximas a Jang foram executadas no mês passado por corrupção.

Jang provavelmente foi destituído do cargo de vice-diretor da poderosa Comissão Nacional de Defesa e da diretoria do Partido dos Trabalhadores, disse o parlamentar Jung Cheong-rae, atribuindo as informações a um oficial do serviço de inteligência Coreia do Sul.

Analistas que acompanham a estrutura de poder da Coreia do Norte dizem que a remoção de Jang não seria possível sem a aprovação de Kim Jong Un.

A medida deve aumentar o poder de outra autoridade de destaque, Choe Ryong Hae, um dos principais operadores políticos do Exército, o que pode significar uma vitória simbólica para as Forças Armadas.

(Reportagem de Sanggyu Lim)