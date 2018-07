Tio e sobrinho roubam carro de aposentado no Brooklin

Ocupando um Hyundai i30, conduzido por um terceiro bandido, e armados com uma pistola de brinquedo, Leonardo, de 23 anos, e Felipe, 19, aproveitaram uma breve parada no trânsito, na Avenida Roque Petroni Júnior, para abordarem a vítima que, além do carro, teve documentos, carteira, dinheiro e uma aliança roubados. Tudo foi recuperado. Deixado no local, o aposentado ligou para o 190.

Policiais militares das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam), em posse dos dados do veículo, localizaram o carro ainda na mesma região, tendo início a perseguição, que terminou na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, também no Brooklin. Após bater em dois veículos, a dupla, que não portava uma arma de verdade, resolveu parar e entregou-se.

Ninguém ficou ferido. Não se sabe ainda se o Hyundai i30 utilizado pelo terceiro criminoso, que continua foragido, tem queixa de roubo ou furto, pois a placa não foi anotada. Tio e sobrinho foram levados para o 27º Distrito Policial, de Moema, e autuados em flagrante por roubo.