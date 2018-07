Tio se passa por sobrinho no Facebook e pedófilo é preso

O garoto avisou o tio que a pessoa que conversava com ele pelo aplicativo skype estava nua e exibia os órgãos genitais. Passando-se pelo sobrinho, o homem reteve o interlocutor no bate-papo virtual até a chegada da Polícia Civil.

Os investigadores prolongaram a conversa com o suspeito por várias horas e conseguiram rastrear seu endereço eletrônico. Os policiais viajaram 120 quilômetros até a casa do acusado e encontraram o homem ainda nu, conversando com outra criança. Em seu computador pessoal foram encontrados vídeos de sexo com crianças e fotos de menores com os quais ele teve contato.

O criminoso também usava um perfil falso, em que se passava por uma criança, inclusive postando fotos. Numa das páginas, ele comentou a foto postada por outra criança com a frase: "Que gostosinho!" Os policiais apuraram que pelo menos sete crianças foram assediadas pelo homem somente em Itapetininga. Preso em flagrante, o suspeito foi levado para uma cadeia pública da região.