Tios matam sobrinho em Taboão da Serra-SP

Um homem foi morto pelos próprios tios na noite desta quinta, 1º, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com a polícia, Elevaldo Oliveira Silva foi assassinado pelos tios Delson Rezende de Oliveira, de 40 anos, e Pedro Gomes de Oliveira, de 43, com um tiro e uma facada. Os acusados conseguiram fugir logo depois do crime. Silva morreu a caminho do hospital. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) da cidade.