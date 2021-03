Tiquinho Soares admite possibilidade de voltar ao Brasil: 'prioridade é jogar futebol'

Atacante brasileiro com passagem destacada pelo Porto, de Portugal, Tiquinho Soares pode retornar ao futebol brasileiro em breve. Em litígio com o Tianjin Teda, time da China, o centroavante foi oferecido por intermediários nas últimas semanas a diversos clubes brasileiros, como Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Vasco. Em entrevista ao portal Uol, o jogador deixou as portas abertas para voltar ao Brasil.

"A minha prioridade é jogar futebol, independentemente do local. Não escolho lugares, escolho jogar futebol. Este é o meu plano", afirmou o centroavante de 30 anos, que está treinando por conta própria em Portugal, onde mora.

Para isso, antes Tiquinho precisa esperar uma decisão da Fifa em sua ação contra o Tianjin Teda. Contratado em outubro de 2020, o jogador não recebeu nenhum salário. "Não foi das melhores experiências que tive, fui sozinho, sem os meus familiares. Fiquei muito tempo sem sair do hotel, teve também o lance da quarentena assim que cheguei. Foi tudo muito novo. O ponto bom foi ter jogado futebol (sete jogos e dois gols)", afirmou, sobre a fase.

No entanto, um retorno ao Porto, onde foi campeão português em 2018 e 2020 também agrada ao atacante. "Regressar? Olha, não teria problema algum. Ficaria muito feliz. Enquanto isso não acontece, sigo correndo atrás de outras oportunidades. Mas estou sempre acompanhando o meu antigo time. A Liga Portuguesa está realmente difícil. Tem também a Liga dos Campeões, que é um sonho para qualquer clube. O Porto está em boas condições de passar às quartas de final . Vou torcer para que dê tudo certo", comentou.

No Campeonato Português, o Porto está na segunda posição, mas o primeiro colocado, o Sporting, tem dez pontos de vantagem. Na Liga dos Campeões, a equipe portuguesa venceu a Juventus por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final, em casa.

No futebol brasileiro, Tiquinho foi revelado pelo Corinthians-AL, e defendeu ainda América-RN, Sousa-PB, Cerâmica-RS, Veranópolis-RS, Pelotas-RS, Treze-PB e CSP-PB. Em Portugal, passou por Nacional da Ilha da Madeira e Vitória de Guimarães antes de chegar ao Porto, onde fez 45 gols em 97 jogos.