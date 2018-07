Tira dúvidas

Sou separada e tenho a guarda judicial dos quatro filhos. O pai paga somente pensão alimentícia para os filhos, que é depositada na minha conta. Para diminuir a carga tributária, dividi a pensão pelos quatro filhos e recolhi o carnê Leão para cada um. Desta maneira, eles podem continuar como meus dependentes ou eu terei que fazer uma declaração para cada filho? Se eu puder mantê-los como dependentes, como lanço no imposto de renda suas rendas da pensão e o carnê Leão? T. Scaff

Resposta: Você tem duas opções. A) Apresentar uma declaração para cada filho, o que possivelmente resultará em carga tributária menor com a apresentação de quatro declarações na versão simplificada, ou, B) incluir a totalidade da pensão alimentícia na sua declaração de IR, fazendo constar a informação no campo "rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas pelos dependentes", aproveitando, assim as dedução de quatro dependentes, mais as despesas com educação (limitadas a R$ a 2.708,94 por dependente) e eventuais despesas médicas desembolsadas por você. Verifique em qual situação é encontrado o menor imposto apurado e apresente a declaração de IR com base nesse resultado.

Fiz um empréstimo de R$ 2 mi com 3% de juros, durante o ano de 2009. Declaro o total do empréstimo ou terei que informar mês a mês? Onde lanço esses valores? Quanto à pessoa que me emprestou, onde deve lançar e como proceder? R. Elias

Resposta: Declare o saldo integral que você ainda deve em 31-12-2009 no campo "dívidas e ônus reais", com a informação da pessoa física credora e CPF. Quanto aos juros pagos durante 2009, informe na relação de pagamentos e doações efetuados, com indicação do nome e CPF do credor. O valor principal que ainda está pendente de pagamento, o credor deverá informar na declaração de bens, com indicação do nome e CPF do devedor (no caso, você). Os juros recebidos (3%) devem ser tributados pelo credor como rendimento sujeito a tributação exclusiva, que varia entre 22,5% e 15%, de acordo com o prazo em que o empréstimo foi contratado, dado que não foi informado na pergunta. Assumindo que o contrato tem mais de seis meses para liquidação, o IR é de 15%.

Gostaria de saber como os aposentados deverão declarar os valores de reajuste de aposentadoria recebidos de atrasados. Em que local deve ser lançado e como recuperar o imposto de renda retido na hora do pagamento? Os meus valores, por exemplo, são altos por se tratarem de pagamentos de vários meses de anos anteriores. Egberto Ugo Paoli

Resposta: Os rendimentos recebidos em cumprimento de decisão judicial, deduzido o desembolso com advogados, devem ser declarados no campo "Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas" e o imposto retido na coluna "imposto de renda retido na fonte". Não há possibilidade de restituição integral do IR recolhido na época do pagamento, na medida em que a ação judicial não tratou de se manifestar sobre a possível natureza indenizatória dos pagamentos a título de reajuste de aposentadoria. Consulte seu advogado quanto à viabilidade de restituir o IR já pago por conta do recebimento da aposentadoria, além do saldo de imposto a pagar que vai aparecer na declaração de IR 2010, o que dependeria de outra ação judicial, com medida liminar, para dispensar você do recolhimento e para pedir a restituição do IRF já retido.

Em 2009, recebi R$ 23 mil de espólio do falecimento de meu sogro. Como declarar esse recebimento na declaração? Há incidência de imposto de renda sobre essa quantia? Marcos Morais Silva

Resposta: O valor recebido de R$ 23 mil em função dos bens deixados pelo sogro são considerados rendimentos isentos e não tributáveis e devem constar no campo "transferências patrimoniais". É importante que sua esposa conste na declaração de IR como sua dependente. Se ela apresentar declaração em separado, esses rendimentos isentos devem aparecer na declaração dela, por ser a beneficiária direta dos rendimentos. Os imóveis partilhados devem constar na declaração de bens do cônjuge que informar o rendimento isento.

Eu fazia declaração em conjunto com minha mulher, que era minha dependente, mas tinha alguns rendimentos próprios. Ela faleceu em abril de 2009. Recebi os comprovantes de rendimentos dela de 2009. Como devo lançar esses rendimentos? Giuliano Caloi

Resposta: Por se tratar da declaração de IR relativa ao ano do falecimento, você pode reunir os rendimentos do casal na sua declaração, tal como costumava fazer nos anos anteriores. A esposa pode, inclusive, continuar constando como sua dependente. Na declaração de 2011, terá de ser apresentada declaração de espólio em nome da esposa, caso o inventário ainda não tenha sido encerrado.

*As dúvidas podem ser enviadas até o dia 16/4 para o e-mail: imposto.renda@grupoestado.com.br