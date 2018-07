TIRA-DÚVIDAS ESTADÃO

Vendi um imóvel em 2009, com sinal (sem contrato, somente recibo) e pagamento do saldo na apresentação dos documentos pessoais e do imóvel. No dia agendado para pagamento, o comprador desistiu e perdeu o sinal de 10% (regra formalizada por e-mail). Como devo considerar o valor da multa na declaração? Maria A F Gagliazzi

Resposta: O valor da multa é considerado rendimento tributável. Assumindo que o comprador é pessoa física, informe a quantia recebida no campo "rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas", no mês relativo ao recebimento. Calcule o IR mensal, via tabela progressiva, e considere a data do vencimento como sendo o último dia útil do mês seguinte ao que você recebeu esta multa. Preencha o número encontrado na coluna "carnê leão" (valor principal do imposto mensal). É importante que você recolha esse imposto, com os acréscimos de atraso antes da entrega da declaração de IR, sob o código 0190.

Em 2009 minha mãe teve problemas de saúde e as despesas foram assumidas por mim. Posso lançar no meu imposto de renda essas despesas? Antonio Carlos

Resposta: Você pode considerar as despesas da mãe dedutíveis na sua declaração de IR, desde que ela conste como sua dependente. Ou seja, a mãe não pode ter recebido rendimentos tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou isentos em valor mensal superior a R$ 1.434,59.

Por anos esperei minha aposentadoria sair até que, em 2008, recebi um aviso de que havia uma diferença de previdência a recolher de 1970/71/72. Fiz o recolhimento em uma guia da previdência e anexei ao processo. Em seguida, foi liberada a minha aposentadoria e em 2009 recebi os atrasados. Como e onde devo lançar o valor que paguei diretamente para a previdência como abatimento? Paulo Pagliuca Sobrinho

Resposta: A guia que você pagou ao INSS refere-se a procedimento de contagem de prazo para poder ser concluído o seu processo. Não se trata de valor que pode ser deduzido como se tratasse de contribuição à previdência, pois diz respeito a valores que se não fossem pagos você não poderia ter se aposentado. Além disso, a contribuição à previdência oficial somente é dedutível quando o contribuinte recebe rendimentos tributáveis. Portanto, o valor que você pagou diretamente à previdência para ter direito à aposentadoria não precisa ser informado na declaração de 2010.

Recebi uma verba em 2009 por meio de uma ação judicial de Revisão de Benefício Previdenciário. Do que recebi, descontei os honorários advocatícios e a quota de 3% de IR retido. Sou portador de doença grave e isento do IR sobre meus proventos. Como declaro a diferença recebida? O valor recebido em juízo será considerado salários atrasados, portanto isentos? Paulo Roberto Barroso Borges

Resposta: Assumindo que você já pleiteou perante o INSS a isenção do IR sobre a aposentadoria por conta de ser portador de doença grave, o valor recebido deve ser considerado rendimento isento. Você também não deveria ter sofrido a retenção dos 3%, por conta da natureza do rendimento discutido em juízo. Sugiro preencher o campo rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, indicando o INSS como fonte pagadora. Não preencha o espaço reservado a rendimentos e na coluna IR Fonte, informe o valor pago para recebê-lo de volta.

