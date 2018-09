Tiranossauro pode ter sido canibal, diz estudo O Tyrannosaurus rex não apenas comia outros dinossauros menores, mas também membros de sua própria espécie, sugere estudo na revista PLoS ONE. A descoberta, feita por paleontólogos americanos e canadenses, surpreendeu. Os cientistas pesquisavam mordidas de mamíferos em ossos de dinossauros quando encontraram fósseis com marcas de dentes especialmente grandes. Segundo Nick Longrich, da Universidade Yale, que participou da descoberta, a marca só pode ter sido feita por um tiranossauro. "É o tipo de marca que qualquer carnívoro grande poderia ter feito, mas o Tyrannosaurus rex era o único grande carnívoro no oeste de América do Norte há 65 milhões de anos", afirmou. As evidências foram detectadas em 4 de 12 ossos de tiranossauro estudados, uma porcentagem considerada alta. Para Longrich, é possível que dois animais tenham lutado até a morte, e o vencedor teria comido o perdedor.