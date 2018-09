Tirar 2ª via de RG no Poupatempo já leva quase 15 dias

Desde agosto, os postos em São Paulo, Santos, São Bernardo do Campo, Osasco e Guarulhos só recebem pedidos de emissão de RG com data e horário marcados. Embora algumas unidades disponibilizem guichês para o agendamento, a maior parte das solicitações é feita pelo Disque Poupatempo.

Mas, em vez de facilitar, esse canal de atendimento tem imposto dificuldades adicionais para quem busca o RG. Entre segunda-feira e ontem, o jornal O Estado de S. Paulo telefonou sete vezes para o Disque Poupatempo, em diferentes horários, em busca de informações sobre datas disponíveis para dar entrada no pedido de segunda via do documento. Em nenhuma das tentativas a reportagem conseguiu falar com um atendente sem ter de aguardar ao menos 15 minutos.

Confecção

Além da demora para conseguir agendamento, o prazo para confecção do RG também está maior que o normal. Hoje, o prazo de emissão da segunda via é de até três dias úteis. Em 1997, quando o documento começou a ser expedido pelos postos do Poupatempo, o RG ficava pronto no mesmo dia ou em até 24 horas.

Segundo o superintendente de Novos Projetos do Poupatempo, Ilídio Machado, o agendamento por telefone permitiu uma melhor organização da demanda. Embora reconheça a demora excessiva para o atendimento no Disque Poupatempo, ele defende a adoção do sistema de agendamento. "Se isso não tivesse sido implementado, as pessoas hoje passariam 5 horas na fila", afirma. Há uma semana, 82 novos funcionários passaram a trabalhar na central telefônica para reduzir o tempo de atendimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.