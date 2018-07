'Tirar princípio do texto é retrocesso', diz pioneira

Passados 20 anos, os princípios globais da política ambiental definidos pela Rio-92 continuam a complicar as negociações na Rio+20. Em especial, o da "responsabilidade comum, porém diferenciada" (RCPD), que atribui às nações mais desenvolvidas a responsabilidade maior sobre os problemas ambientais do planeta. Países em desenvolvimento querem que o documento final da Rio+20 faça referências específicas ao RCPD, enquanto que os países ricos preferem apenas uma referência geral a todos os princípios da Declaração do Rio.

Para a ex-ministra da Noruega Gro Brundtland, retirar as menções ao RCPD seria um retrocesso inaceitável. "É muito importante não retrocedermos em relação aos princípios do Rio, especialmente em relação ao RCPD", disse Gro, que foi uma das pioneiras da política internacional sobre desenvolvimento sustentável. "A situação hoje é pior do que era em 1992, então não podemos recuar."

Gro participou de um evento ontem com a ex-presidente da Irlanda Mary Robinson e o ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso, que integram o grupo de lideranças internacionais The Elders. Mary disse ao Estado que não basta uma referência genérica aos princípios do Rio. "Se o RCPD era mencionado no documento anterior e for retirado do documento final, será um retrocesso", disse.

FHC disse que o princípio deve ser o "ponto de partida" nas discussões sobre a transição do mundo para uma economia verde. "É natural que Brasil, Índia e China participem mais", disse, referindo-se ao crescimento econômico desses países nos últimos 20 anos. E pediu empenho para produzir um resultado forte. "É preciso dizer: 'Chega de briga'. Vamos nos juntar e fazer o que cada um puder."

Uma representante da UE disse ao Estado que o bloco não é contra a RCPD. "O que nos incomoda é que, ao dar mais destaque para esse princípio, ele parece mais importante do que os outros." A Declaração do Rio tem 27 princípios; o RCPD é o sétimo deles.