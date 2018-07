Tiro acidental em quartel do Exército fere soldado

Tiago limpava sua pistola 9mm em uma alameda dentro do quartel, quando a arma disparou. A bala atingiu sua mão, sem causar maiores danos, e seguiu a trajetória até acertar Júlio na têmpora. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Amador Aguiar, próximo da base do Exército, e em seguida transferido para o Hospital Regional de Osasco, onde permanece na UTI, em estado grave.

O pai de Júlio, opolicial militar Heitor Brito de Alcântara, de 36 anos, questionou a inabilidade de Tiago. "Qualquer um com o mínimo de conhecimento sobre armas sabe que não se faz a limpeza com uma bala na agulha e apontando na direção de outra pessoa." Para ele o disparo foi fruto de falha no treinamento do soldado.

O autor do disparo é do 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (GACL), que, segundo o major Marcelo, do 4º BIL, é motorista, pertence a outro quartel e estava em missão em Osasco. O major disse ainda que há um local específico, com bancada, para se efetuar a limpeza de arma.

Júlio vinha se preparando para possivelmente viajar ao Haiti, em missão de paz do Exército brasileiro. Ele treinava em um grupo de 180 militares, dos quais 140 seriam selecionados para tal missão.

Um Inquérito Policial Militar foi instaurado e apurará o ocorrido. O major Marcelo afirmou ainda que, uma hora depois do acidente, testemunhas e peritos realizaram a reconstituição dos fatos no local onde tudo ocorreu.