Tiro que matou criança na BA partiu de arma de PM A Secretaria de Segurança Pública da Bahia apresentou hoje, em Salvador, o laudo da Polícia Técnica relativo à morte do estudante Joel da Conceição Castro, de 10 anos, atingido por dois tiros durante uma operação de combate ao tráfico de drogas da Polícia Militar no bairro do Nordeste de Amaralina, no último dia 21. De acordo com a perícia, os disparos que atingiram o menino foram feitos pelo soldado Eraldo Menezes de Souza, que há 14 anos integra a corporação. Souza e outros oito policiais que participaram da operação estão afastados.