Tiros e protesto deixam 4,6 mil alunos sem aula no Rio Por causa do tiroteio ocorrido de madrugada e do protesto pela morte de uma idosa no Complexo do Chapadão, na Pavuna, zona norte do Rio, 4,6 mil alunos de 14 unidades escolares (seis escolas, quatro creches e quatro Espaços de Desenvolvimento Infantil - EDIs) da rede municipal ficaram sem aula. A mulher baleada por volta das 5h desta quarta-feira, 6, durante tiroteio entre policiais e traficantes, foi identificada como Maria de Lourdes Correia do Nascimento, de 68 anos.