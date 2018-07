Tiros foram disparados por seqüestrador, diz coronel Os tiros que feriram as adolescentes Eloá e Nayara foram disparados pelo auxiliar de produção Lindembergue Alves, de 22 anos, afirmou hoje o coronel Eduardo José Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Lindembergue mantinha as jovens reféns em um apartamento em Santo André, região do ABC paulista. O coronel afirmou que os policiais decidiram invadir o apartamento após ouvirem um disparo. "Era uma operação de grande risco e, se o desfecho fosse outro, os policias seriam aplaudidos, e não contestados, como estão sendo agora", afirmou o coronel. Pouco antes do desfecho do seqüestro, a equipe do Batalhão de Choque da PM estava posicionada no apartamento ao lado onde estavam Lindembergue e as reféns. De acordo com a polícia, o seqüestrador portava um revólver calibre 32. Após o disparo, no fim da tarde de hoje, os policiais arrombaram a porta do apartamento e explodiram uma bomba de efeito moral. Segundo o coronel, neste momento a equipe ouviu três disparos vindos de dentro do apartamento. Ao invadirem o local, exatamente às 18h08, os policiais encontraram o seqüestrador de pé, entre a sala e a cozinha. Eloá estava caída na cozinha, baleada na cabeça, e Nayara estava caída na sala, com um ferimento na boca. O primeiro a sair do apartamento foi Lindembergue, que foi levado imediatamente para uma viatura da Força Tática. Em seguida Nayara saiu caminhando e foi colocada numa ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ex-namorada de Lindembergue saiu carregada por um policial e foi levada numa maca até a ambulância do Samu.