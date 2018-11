Tiros matam adolescente e ferem criança na Cidade de Deus

Um adolescente morreu e uma criança ficou ferida ao serem atingidos por tiros, quando estavam em frente de casa, na rua Pintor Leandro Joaquim, na Favela Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, oito homens em dois carros - uma picape Ranger e um Polo, ambos da cor preta - passaram atirando na rua.Gabriel Dênis Amaro, de 8 anos, foi atingido por um tiro na perna direita, próximo à canela. Ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e não corre risco de vida. Fábio de Soares Américo, de 17 anos, foi atingido na cabeça, tronco, braços e pernas. Ele morreu na sala de cirurgia do Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo a polícia, Américo era o alvo dos criminosos.Pouco tempo depois do crime, a polícia localizou a picape Ranger e o Polo, próximo à Cidade de Deus, na Rua Mirataia. O caso será investigado pela 32.ª Delegacia de Polícia (Jacarepaguá).