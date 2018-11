Tiroteio acaba com dois PMs baleados no Guarujá-SP

Os soldados Ricardo dos Santos Rodrigues e Aparecido Rodrigues Santos estavam de folga no local quando, por volta das 16h30, perceberam que um grupo suspeito se aproximava. Os policiais então se abrigaram atrás do veículo de um dos soldados e reagiram aos disparos. Eles chamaram reforço pelo celular e se abrigaram em duas casas. Os bandidos fugiram. Rodrigues e Santos foram socorridos e estão internados no Hospital Santo Amaro, no Guarujá.

De acordo com o comandante interino do 21º Batalhão da PM, major José Messina Filho, um dos soldados foi atingido na perna e não corre risco de morte. O outro foi atingido no abdome e está estável, mas apresenta um caso mais complicado. "Não há orifício de saída da bala, então ainda não se sabe o estrago que ela fez. Mas ele foi socorrido consciente e deverá ir para cirurgia", disse o major, afirmando que os policiais pertencem ao seu batalhão e tem mais de 15 anos de corporação.

"Vamos apurar o que eles estavam fazendo ali, se moravam no bairro. Ainda não sabemos se a ocorrência tinha relação com os policiais ou se esses indivíduos iam roubar o mercado, que é o único comércio maior da área", explicou o major, afirmando que os soldados atuavam no rádio patrulhamento e não possuíam ocorrências "de grande envergadura".

No local a PM apreendeu 16 cápsulas de fuzil 566, armamento de uso restrito das Forças Armadas, nove cápsulas de pistola 380 e sete de pistola 40, utilizadas pelos soldados. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial (DP), do Guarujá.