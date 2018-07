Tiroteio após assalto a banco mata um e fere três em SP Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, entre elas dois policiais militares, durante um tiroteio ocorrido na manhã de hoje na porta da agência do banco Santander no bairro Vila Esperança, zona leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos assaltavam o banco quando foram surpreendidos pela chegada dos policiais. Na fuga, eles atiraram. Os PMs tiveram de se esconder atrás do carro para se proteger. Um deles foi atingido por um tiro no braço e o outro acabou ferido por estilhaços do vidro, quebrado pelos disparos. Um cliente do banco, que usava o caixa eletrônico, também foi ferido de raspão no rosto. No revide, os policiais acabaram atingindo um dos suspeitos, que foi encaminhado ao Hospital do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um dos PMs e o cliente do banco seguiram para o Hospital Vila Matilde. O outro policial foi encaminhado à Unimed Paulistana. Os três passam bem, segundo a PM. Até as 11h30, a PM não sabia informar se algo foi roubado e quantos assaltantes conseguiram fugir.