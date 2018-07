Durante a confusão, uma grávida caiu. Ela foi socorrida com escoriações pelo Corpo de Bombeiros e levada para o pronto-socorro da Santa Casa.

Por causa da ocorrência, a circulação da Linha 1-Azul do Metrô (Tucuruvi/Jabaquara) opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. As outras linhas do Metrô também operam com velocidade reduzida.