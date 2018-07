Tiroteio atinge ônibus de estudantes em Andradina-SP Um ônibus escolar com 25 estudantes de 5ª a 8ª séries foi atingido por uma bala perdida na tarde de hoje durante tiroteio entre membros de duas gangues de Andradina (SP). O ônibus, da frota escolar da prefeitura, transportava estudantes de duas escolas quando foi atingido no lado direito do para-brisas dianteiro. O disparo ocorreu quando o ônibus estacionou na escola municipal de educação infantil Maria Elizabeth Venturolli Pinese, na praça João Leite, na Vila Mineira, periferia da cidade.