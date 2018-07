Tiroteio com polícia deixa um suspeito morto no RS Policiais militares do Rio Grande do Sul mataram hoje um assaltante, deixaram outro ferido em estado gravíssimo e prenderam um terceiro durante um tiroteio na avenida Osvaldo Aranha, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. O confronto começou pouco depois de um assalto. O trio invadiu, rendeu funcionários e roubou uma imobiliária. Perseguidos pela polícia, bateram o carro usado na fuga. Segundo testemunhas, os três saíram do veículo disparando, mas a polícia reagiu, matando um deles, baleando um outro na cabeça e capturando um terceiro que tentava entrar numa garagem.