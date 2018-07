Tiroteio deixa 1 morto e 2 feridos na zona norte de SP Uma troca de tiros hoje entre policiais da Rota e cinco suspeitos deixou um morto e dois feridos na Rua Antonio Pires, no bairro Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a perseguição começou por volta das 13 horas, quando os policiais tentaram abordar o carro ocupado pelos suspeitos e eles arrancaram com o veículo, iniciando o tiroteio.