Tiroteio deixa 1 morto e 3 baleados em clube de campo

Armado com uma pistola calibre 320, o desconhecido atirou várias vezes, atingindo Odélio Sobrinho Gomes, de 31 anos, que, como convidado, tomava cerveja. Mesmo baleado no queixo, no peito e nas costas, Gomes ainda correu, pulou uma cerca de arame, mas caiu num matagal, morrendo no local. Balas perdidas atingiram o filho de Odélio, um garoto de 7 anos, ferido na cabeça, um menino de 2 anos, vizinho do filho do rapaz assassinado, e Vinícius de Paula, de 28, baleado de raspão.

O garoto mais velho continua internado em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro do Hospital João XXIII. Ainda não há pistas sobre a dupla, que fugiu uma estrada de terra. A polícia suspeita que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas, pois Odélio já esteve envolvido em seis casos de roubo a mão armada e teria discutido no começo da tarde com dois estranhos dentro do clube.