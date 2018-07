Tiroteio deixa 1 morto na Favela do Jacarezinho, no Rio Um homem ainda não identificado morreu na manhã de hoje após tiroteio com policiais militares na Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a PM, policiais faziam operação de rotina quando um suspeito atirou contra os agentes, que revidaram. A vítima foi encaminhada para o Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos. Na operação, foi apreendida uma pistola 380.