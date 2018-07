Tiroteio deixa 2 mortos e 3 feridos no Grande ABC

Dois homens, um deles conhecido como "Índio", que seria braço direito de Maurício Gaspar, preso pela Polícia Federal e ex-chefe do tráfico de drogas no morro, foram abordados pelos policiais na Rua Lourival Portal da Silva, junto à escadaria. Na troca de tiros, "Índio" e o outro rapaz, que atua como segurança do tráfico, foram baleados e morreram num hospital local.

Uma mulher que estava ao lado da dupla, não se sabe ainda se como usuária ou como "soldado do tráfico", foi baleada em um dos braços. Um morador que passava pela rua foi baleado em uma das pernas. Ambos foram levados para o mesmo hospital e passam bem. Um dos policiais foi atingido com dois tiros no peito, mas como estava de colete, sofreu apenas escoriações. Foram apreendidas armas e drogas.