Tiroteio deixa ambulante morto e estudante ferido em SP Uma briga que teria sido causada por um carrinho de batatas fritas terminou com o ambulante Jarbas Cavalcante Souza, de 44 anos, morto a tiros e o estudante Ebert Eiji Kashaihara, de 19 anos, ferido no braço direito. O crime ocorreu próximo à universidade Uninove, na Avenida Adolpho Pinto, Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Era noite de quarta-feira, 14, hora do intervalo entre as aulas da universidade, razão pela qual vários estudantes estavam na rua no momento do assassinato. O filho do vendedor assistiu aos disparos e à morte do pai.